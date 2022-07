Covid, polmoniti da Omicron: la situazione (Di lunedì 4 luglio 2022) L’aumento dei contagi da Covid-19 torna a preoccupare. Più dal punto di vista della gestione dei servizi sanitari che non da quello strettamente clinico. Se da un lato, infatti, all’aumento delle infezioni si registra anche un lieve aumento delle forme di polmonite, dall’altro la letalità sembra essersi abbassata. I numeri Sono 71.947 i contagi da coronavirus in Italia registrati al 3 luglio 2022, secondo numeri e dati Covid – regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati 57 morti. Superato in Italia il milione di attuali positivi: in totale sono 1.009.943. I casi sono stati individuati su 262.557 tamponi, il tasso di positività è al 27,4%. I pazienti Covid ricoverati nei reparti in ospedale sono 7.212 (+177). In terapia intensiva, i malati sono 291 (+16). polmoniti, la ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 luglio 2022) L’aumento dei contagi da-19 torna a preoccupare. Più dal punto di vista della gestione dei servizi sanitari che non da quello strettamente clinico. Se da un lato, infatti, all’aumento delle infezioni si registra anche un lieve aumento delle forme di polmonite, dall’altro la letalità sembra essersi abbassata. I numeri Sono 71.947 i contagi da coronavirus in Italia registrati al 3 luglio 2022, secondo numeri e dati– regione per regione – nel bollettino di Protezione Civile e ministero della Salute. Registrati 57 morti. Superato in Italia il milione di attuali positivi: in totale sono 1.009.943. I casi sono stati individuati su 262.557 tamponi, il tasso di positività è al 27,4%. I pazientiricoverati nei reparti in ospedale sono 7.212 (+177). In terapia intensiva, i malati sono 291 (+16)., la ...

