Covid oggi Lombardia, 3.249 contagi e 4 morti: bollettino 4 luglio (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.249 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 luglio 2022 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. I nuovi casi di positività a fronte di 14.230 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 22,8%. In totale nella Regione 40.879 decessi da inizio pandemia. In terapia intensiva sono ricoverate 25 persone, una in più di ieri. Aumentano anche i pazienti nei reparti Covid ordinari, oggi 1.027, 25 più di 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano i contagi sono 1.252, di cui 637 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 458 nuovi casi, Monza e Brianza con 277, Pavia con 253, Varese con 231, Bergamo con 212 e Como con ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.249 i nuovida coronavirus2022 in, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. I nuovi casi di positività a fronte di 14.230 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 22,8%. In totale nella Regione 40.879 decessi da inizio pandemia. In terapia intensiva sono ricoverate 25 persone, una in più di ieri. Aumentano anche i pazienti nei repartiordinari,1.027, 25 più di 24 ore fa. Nel territorio metropolitano di Milano isono 1.252, di cui 637 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 458 nuovi casi, Monza e Brianza con 277, Pavia con 253, Varese con 231, Bergamo con 212 e Como con ...

Pubblicità

Adnkronos : Covid, i medici di famiglia: “Mai visti tanti casi”. - Corriere : Covid in Italia, il bollettino di oggi: 36.282 nuovi casi e 59 morti - Tommasolabate : Matteo #Berrettini si è sottoposto volontariamente a un tampone non dovuto. Positivo al Covid-19, saluta #Wimbledon… - bianca_cappa : Presente Claudio, il compagno di mia madre chiuso in casa col Covid? Presente? Sapete dove si trova la casa in cui… - vaneasimivrsa : RT @Corriere: Covid in Italia, il bollettino di oggi: 36.282 nuovi casi e 59 morti -