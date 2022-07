Covid Italia, Costa: “Fase gestibile, nessuna restrizione su tavolo governo” (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sul tavolo del governo non c’è nessuna misura restrittiva” contro il Covid “all’esame. Oggi i dati ci dicono che siamo in una Fase positiva e gestibile. Valuteremo gli scenari delle prossime settimane. Ma è sbagliato dire che sarà autunno catastrofico, Italiani hanno bisogno di messaggi positivi e rassicuranti. Il governo è pronto a gestire qualsiasi scenario”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ospite di ‘Mattina24’ su RaiNews24. “L’obiettivo è quello di convivere con il virus e questo significa, a mio avviso, di prendere in considerazione l’ipotesi che chi è positivo asintomatico possa evitare l’isolamento e la quarantena. Prima o poi dovremmo porci il problema o blocchiamo il Paese – ha ... Leggi su italiasera (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “Suldelnon c’èmisura restrittiva” contro il“all’esame. Oggi i dati ci dicono che siamo in unapositiva e. Valuteremo gli scenari delle prossime settimane. Ma è sbagliato dire che sarà autunno catastrofico,ni hanno bisogno di messaggi positivi e rassicuranti. Ilè pronto a gestire qualsiasi scenario”. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andreaospite di ‘Mattina24’ su RaiNews24. “L’obiettivo è quello di convivere con il virus e questo significa, a mio avviso, di prendere in considerazione l’ipotesi che chi è positivo asintomatico possa evitare l’isolamento e la quarantena. Prima o poi dovremmo porci il problema o blocchiamo il Paese – ha ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Più di un milione di persone in Italia sono positive al Covid-19. Nelle ultime 24 ore i contagiati sono 71.947. #ANSA - Adnkronos : Covid, i medici di famiglia: “Mai visti tanti casi”. - Adnkronos : #Covid Italia, il direttore generale dello Spallanzani: 'Nuova variante #Omicron buca i vaccini'. - Bussola87234007 : RT @schumacher_jorg: Penso che io sia costretto a cancellare le vacanze in Italia. Sarà la prima volta da 6 anni. Ma la propaganda di panic… - Habanerorange : RT @valentinadepao3: Il lato positivo del prendere il covid in Scozia? non dover stare in isolamento fino al tampone negativo. Lo prendi?… -