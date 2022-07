Covid Italia, Bassetti: “Un ricovero su 10 per polmonite impegnativa” (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “Oggi su 10 persone che vengono ricoverate in ospedale, ben 8-9 non hanno nessun sintomo compatibile con l’infezione da Sars-CoV-2”. Così all’Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della Clinica di malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, mentre l’Italia registra un aumento di contagi Covid, spinti anche dalla variante Omicron 5, e un incremento di ricoveri. “L’80-90% dei ricoveri è per positività, ma sono asintomatici o paucisintomatici. Quindi, i pazienti ad oggi che entrano con polmonite interstiziale o bilaterale, con un quadro impegnativo, sono meno del 10-15%”, dice Bassetti. “Io parlo ovviamente delle situazione che affronto in una Regione, la Liguria, e in una città, Genova, con molti anziani e dove dovremmo quindi vederne più di altri. Le reinfezioni ci ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – “Oggi su 10 persone che vengono ricoverate in ospedale, ben 8-9 non hanno nessun sintomo compatibile con l’infezione da Sars-CoV-2”. Così all’Adnkronos Salute Matteo, direttore della Clinica di malattie infettive al Policlinico San Martino di Genova, mentre l’registra un aumento di contagi, spinti anche dalla variante Omicron 5, e un incremento di ricoveri. “L’80-90% dei ricoveri è per positività, ma sono asintomatici o paucisintomatici. Quindi, i pazienti ad oggi che entrano coninterstiziale o bilaterale, con un quadro impegnativo, sono meno del 10-15%”, dice. “Io parlo ovviamente delle situazione che affronto in una Regione, la Liguria, e in una città, Genova, con molti anziani e dove dovremmo quindi vederne più di altri. Le reinfezioni ci ...

