Covid Italia, Andreoni: "Polmoniti aumentate, ma forme leggere" (Di lunedì 4 luglio 2022) (Adnkronos) – "C'è un lieve incremento delle Polmoniti da Covid in queste settimane" di rialzo della curva dei contagi "ma sono forme abbastanza leggere, che si risolvono in pochi giorni e pochissimi pazienti hanno necessità della rianimazione". Così all'Adnkronos Salute Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Policlinico Tor Vergata di Roma e direttore scientifico della Società Italiana di malattie infettive e tropicali (Simit), facendo il punto sulla situazione dei ricoveri Covid. "Mediamente queste Polmoniti le troviamo nei soggetti anziani e fragili, anche nei vaccinati, ma questo oggi è normale visto che tra immunizzati e guariti ormai siamo oltre il 90% di Italiani", ricorda Andreoni.

