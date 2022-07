Covid, Il dottor Caturano lancia l’allarme (Di lunedì 4 luglio 2022) Di Andrea Orza A dimostrare l’adattabilità del comportamento umano è stata l’acquisizione repentina (a tratti inaspettata) delle buone norme anti Covid-19. Le pressioni mediatiche e l’incontrovertibile mortalità del virus hanno convinto anche i più intrepidi che, nel giro di poche settimane si persuasero dell’efficacia dei regolamenti. Evitare riunioni chiassose, lavarsi le mani e indossare la mascherina divennero veri e proprio a priori dell’educazione civica nel 2020. Ieri il bollettino cita “94 mila contagi e 60 morti. Balzo dei ricoveri”. Anche secondo l’opinione puntuale del dottor Giuseppe Caturano si rischia di nuovo il boom delle terapie intensive dovuto ai comportamenti scellerati ma stavolta c’è dell’altro. Sembra, e anche con una certa serialità, che lotti di tamponi antigenici non siano idonei, per non dire usurati. Pfizer ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 4 luglio 2022) Di Andrea Orza A dimostrare l’adattabilità del comportamento umano è stata l’acquisizione repentina (a tratti inaspettata) delle buone norme anti-19. Le pressioni mediatiche e l’incontrovertibile mortalità del virus hanno convinto anche i più intrepidi che, nel giro di poche settimane si persuasero dell’efficacia dei regolamenti. Evitare riunioni chiassose, lavarsi le mani e indossare la mascherina divennero veri e proprio a priori dell’educazione civica nel 2020. Ieri il bollettino cita “94 mila contagi e 60 morti. Balzo dei ricoveri”. Anche secondo l’opinione puntuale delGiuseppesi rischia di nuovo il boom delle terapie intensive dovuto ai comportamenti scellerati ma stavolta c’è dell’altro. Sembra, e anche con una certa serialità, che lotti di tamponi antigenici non siano idonei, per non dire usurati. Pfizer ...

