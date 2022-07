Covid,, Costa: “A scuola senza mascherina, basta con chi diffonde allarmi” (Di lunedì 4 luglio 2022) "Diciamocelo subito e togliamoci il dubbio: non è il tempo di nuove regole. È il momento, semmai, di affidarsi alla responsabilità di ognuno, di dare fiducia agli italiani e di dimostrare un approccio diverso". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 luglio 2022) "Diciamocelo subito e togliamoci il dubbio: non è il tempo di nuove regole. È il momento, semmai, di affidarsi alla responsabilità di ognuno, di dare fiducia agli italiani e di dimostrare un approccio diverso". L'articolo .

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Covid, Costa: no mascherine a scuola, stop quarantene per asintomatici #Covid #scuola #mascherine #AndreaCosta - orizzontescuola : Covid,, Costa: “A scuola senza mascherina, basta con chi diffonde allarmi” - HuffPostItalia : Vaia: 'La variante buca i vaccini, ma basta lockdown'. Il sottosegretario Costa esclude restrizioni - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Costa: no mascherine a scuola, stop quarantene per asintomatici #Covid #scuola #mascherine #AndreaCosta https:… - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Covid, Costa: no mascherine a scuola, stop quarantene per asintomatici #Covid #scuola #mascherine #AndreaCosta https:… -