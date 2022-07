Covid | bollettino | 71 947 nuovi casi e 57 morti Tasso positività al 27 | 4%

(Di lunedì 4 luglio 2022) Processati 262.577 tamponi. Crescono i ricoverati (+177) e le trapie intensive (+16). La curva dell'epidemia dicresce in modo esponenziale a livello nazionale come non accadeva da novembre. E nei pronto soccorso si tornano a vederedi polmonite e un gran numero di asintomatici

Pubblicità

fanpage : Quasi 85mila casi, 63 morti e un tasso di positività del 26%. Sono i dati del bollettino di ieri dei contagi Covid.… - TV2000it : RT @TV2000it: #Covid , il bollettino di oggi #3luglio 71.947 nuovi casi e 57 morti Tasso di positività sale al 27,4% Ricoveri +177. Terap… - Laura_in_cucina : #COVID19 oggi Emilia Romagna, bollettino del 3 luglio 2022: 6.153 contagi e 6 morti - Cronaca - PongoPongo13 : RT @eurallergico: @_glam_amour_ @Collettivo081 eppure i dati sono pubblici. Vaccinati: -74,7% degli ospedalizzati -81,6% dei ricoverati i… - GiulianaDaniel2 : RT @Adnkronos: Covid in Italia, il bollettino di oggi 3 luglio. -

ITALIA, ILREGIONE PER REGIONE LAZIO - Sono 8.673 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e datideldella regione. Registrati 2 morti,...ROMA " Sono 71.947 i nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dalsull'emergenza Coronavirus del Ministero della Salute. Sono 57 i deceduti, per un totale di persone scomparse da inizio pandemia che tocca quota 168.545. Tra le regioni spicca il dato della ...Tra le regioni spicca il dato della Campania con 10.078 nuovi casi, seguita dalla Lombardia con 8.542, poi il Lazio con 8.673. E' quanto emerge dal bollettino sull'emergenza Coronavirus del Ministero ...Il presidente della Regione Toti parla di dati sbagliati e chiede di trasmettere almeno i doppi dati ''indicando chi è realmente in ospedale per Covid'' ...