Covid – aerazione a scuola, la lettera dei presidi del Lazio: "Diteci cosa fare. Dove sono i fondi e le linee guida?" (Di lunedì 4 luglio 2022) Le linee guida erano state annunciate a febbraio, ma la questione aerazione nelle scuole tiene ancora banco. E diventa ancora più importante ora che Sars Cov 2, con la sua contagiosissima sotto variante Omicron 5, sta dilagando e ha portato il numero dei positivi "ufficiali" a oltre un milione. Il protocollo "finestre aperte" in classe non può essere neanche lontanamente preso in considerazione a oltre due anni dalla pandemia. E così i presidi chiedono ora cosa far in vista dell'autunno che potrebbe essere più difficile da gestire di quanto chiunque pensasse. In una lettera, come riporta Il Messaggero, Mario Rusconi e Cristina Costarelli, rispettivamente a capo dell'Assopresidi di Roma e del Lazio, chiedono indicazioni precise a Campidoglio e Città ...

