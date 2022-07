Covid | 36 282 nuovi casi con 129 908 tamponi e altri 59 decessi

Pubblicità

nemboc : RT @repubblica: Covid, il bollettino di oggi: in Italia 36.282 nuovi casi e 59 morti. Il tasso sale al 27,9% - notiziemondo_ : ????| Sono 36.282 i nuovi contagi da #Covid registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono invece 59. - BasicLifeSupp : Covid. Oggi 36.282 nuovi casi e 59 decessi. Tasso positività al 27,9% - QSanit : #Covid. Oggi 36.282 nuovi casi e 59 decessi. Tasso positività al 27,9% #Sanità - repubblica : Covid, il bollettino di oggi: in Italia 36.282 nuovi casi e 59 morti. Il tasso sale al 27,9% -

In terapia intensiva sono ricoverati 303 pazienti (+12) mentre i guariti sono 27.590. Tasso di positività al ...... quella di Como 502, Mantova 333, Lecco 296, Cremona, Lodi 154 e Sondrio 105. TOSCANA - Sono 3.465 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 3 luglio 2022, secondo numeri e datidel ...Sono in calo a 36.282 i contagi da Covid-19, come di consueto nei giorni festivi (-35mila), con 129mila tamponi (-133mila). Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra ...Nella giornata di oggi si registra un aumento  dei pazienti ricoverati per Covid sia nei normali reparti sia in quelli in terapia intensiva. Nei reparti ordinari si registra un aumento di xxxx unità p ...