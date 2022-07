Covid, 36.282 nuovi casi, 59 i morti nelle ultime 24 ore (Di lunedì 4 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 36.282 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 129.908 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino del Covid, emesso dal Ministero della Salute. Sono 59 i morti e 27.590 i guariti. E’ aumentato di 12, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e di 145 i ricoveri. Il tasso di positività è pari al 27,9% (+0,5% rispetto a ieri). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 4 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 36.282 ipositivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 129.908 tamponi effettuati24 ore. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino del, emesso dal Ministero della Salute. Sono 59 ie 27.590 i guariti. E’ aumentato di 12, il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva e di 145 i ricoveri. Il tasso di positività è pari al 27,9% (+0,5% rispetto a ieri). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it L'articolo proviene da Ildenaro.it.

