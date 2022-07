Covid | 36 282 nuovi casi | 59 i morti nelle ultime 24 ore

Pubblicità

di Redazione Online I dati di lunedì 4 luglio. Il tasso di positività è al 27,9% con 129.908 tamponi. In aumento i ricoveri (+436) e le terapie intensive (+12) Sono 36.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 71.947 (qui il bollettino). Le vittime sono invece 59, due in più ...Continua a salire la curva epidemica in Italia. Il bollettino giornaliero del ministero della Salute evidenzia che sono 36.i nuovi casi diregistrati nelle ultime 24 ore, contro i 71.947 di ieri ma soprattutto i 24.747 di lunedì scorso. Come sempre il lunedì, pochi i tamponi, 129.908 (ieri 262.557), con un tasso ...(Adnkronos) - Sono 36.282 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 4 luglio 2022, secondo i dati e i numeri Covid - regione per regione - ...MILANO (ITALPRESS) - Sono 36.282 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, su un totale di 129.908 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerg ...