CorSport: il Napoli offre 7 milioni per Svanberg, il Bologna ne chiede 13, si tratta sul prezzo (Di lunedì 4 luglio 2022) Fabian Ruiz è in scadenza, Demme vorrebbe andar via e allora il Napoli si guarda intorno per colmare la probabile lacuna a centrocampo. Le attenzioni di Giuntoli tornano su un vecchio obiettivo: Mattias Svanberg. Il Corriere dello Sport parla di trattativa tra il Napoli e il Bologna sul prezzo per chiudere l’affare. “In una telefonata conoscitiva, l’ennesima, il Napoli ha tentato di sapere che va evolvendo a Bologna la storia di Mattias Svanberg. In teoria è tutto scritto: lo svedese (23 compiuti a gennaio) va in scadenza tra un anno esatto e la sua volontà di rinnovare è prossima allo zero. Quindi, qualcosa può succedere. Giovanni Sartori, il diesse del Bologna, non ha alcuna intenzione di svendere. Cristiano ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 4 luglio 2022) Fabian Ruiz è in scadenza, Demme vorrebbe andar via e allora ilsi guarda intorno per colmare la probabile lacuna a centrocampo. Le attenzioni di Giuntoli tornano su un vecchio obiettivo: Mattias. Il Corriere dello Sport parla ditiva tra ile ilsulper chiudere l’affare. “In una telefonata conoscitiva, l’ennesima, ilha tentato di sapere che va evolvendo ala storia di Mattias. In teoria è tutto scritto: lo svedese (23 compiuti a gennaio) va in scadenza tra un anno esatto e la sua volontà di rinnovare è prossima allo zero. Quindi, qualcosa può succedere. Giovanni Sartori, il diesse del, non ha alcuna intenzione di svendere. Cristiano ...

Pubblicità

napolista : CorSport: il Napoli offre 7 milioni per #Svanberg, il Bologna ne chiede 13, si tratta sul prezzo Giuntoli si porta… - BocciGiacomo : @fettonejr @CorSport No ce posso crede abbiamo comprato gia tre giocatori il Milan 1 l Inter 3 la Juve 0 il Napoli… - BolognaSpazio : ???? | Secondo il @CorSport, il #Napoli sarebbe disposto ad offrire 7 milioni di euro per Mattias #Svanberg. - NapoliceI : CorSport – Il Napoli pensa a Dybala, primo contatto ufficiale - salvione : 'Rennes, trattativa avviata per Kim Min-Jae: Napoli alla finestra' -