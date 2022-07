CORRIERE: Osimhen il Bayern Monaco fa sul serio: Il Napoli ha fissato il prezzo (Di lunedì 4 luglio 2022) Il Bayern Monaco vuole Osimhen, i tedeschisarebbero pronti a spendere 120 milioni per l’attaccante del Napoli. CALCIOMERCATO Napoli. Bayern Monaco-Osimhen. Il club tedesco dopo aver perso Lewandowski vuole portare all’Allianz Arena, l’attaccante del Napoli Victor Osimhen, lo rivela l’edizione odierna del CORRIERE dello Sport: “Ora che Lewandowski rischia di andarsene via, al Bayern si sono messi a cercare un sostituto che sia adeguato – in prospettiva – alla sontuosa esuberanza tecnica del centravanti polacco. Un nome, per cominciare, è venuto fuori qualche settimana fa, nella telefonata esplorativa che da Monaco di Baviera hanno fatto a Napoli, per ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 4 luglio 2022) Ilvuole, i tedeschisarebbero pronti a spendere 120 milioni per l’attaccante del. CALCIOMERCATO. Il club tedesco dopo aver perso Lewandowski vuole portare all’Allianz Arena, l’attaccante delVictor, lo rivela l’edizione odierna deldello Sport: “Ora che Lewandowski rischia di andarsene via, alsi sono messi a cercare un sostituto che sia adeguato – in prospettiva – alla sontuosa esuberanza tecnica del centravanti polacco. Un nome, per cominciare, è venuto fuori qualche settimana fa, nella telefonata esplorativa che dadi Baviera hanno fatto a, per ...

