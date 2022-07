Corriere dello Sport – Scamacca mister 50 milioni, il Psg chiude e ‘caccia’ Icardi (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-04 22:42:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: Scamacca al Psg, ci siamo. Nelle ultime ore il club francese ha mosso passi concreti per definire l’affare col Sassuolo sulla base di 40 milioni di euro più 10 di bonus, in parte facilmente raggiungibili. Confermate quindi le cifre di metà giugno con l’azzurro che da tempo ha detto sì ad un contratto da circa 3,5 milioni di euro a stagione. Insomma, l’affare veleggia verso la chiusura e presto potrebbe esserci il contatto decisivo per le firme e gli annunci. Galliani sogna il colpo Maurito L’atteso arrivo di Scamacca a Parigi mette alla porta Mauro Icardi. Maurito dovrà cercarsi una nuova sistemazione, nonostante il suo desiderio di riscattarsi dopo una stagione negativa. I francesi avevano chiesto aiuto a Jorge ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 4 luglio 2022) 2022-07-04 22:42:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dalal Psg, ci siamo. Nelle ultime ore il club francese ha mosso passi concreti per definire l’affare col Sassuolo sulla base di 40di euro più 10 di bonus, in parte facilmente raggiungibili. Confermate quindi le cifre di metà giugno con l’azzurro che da tempo ha detto sì ad un contratto da circa 3,5di euro a stagione. Insomma, l’affare veleggia verso la chiusura e presto potrebbe esserci il contatto decisivo per le firme e gli annunci. Galliani sogna il colpo Maurito L’atteso arrivo dia Parigi mette alla porta Mauro. Maurito dovrà cercarsi una nuova sistemazione, nonostante il suo desiderio di riscattarsi dopo una stagione negativa. I francesi avevano chiesto aiuto a Jorge ...

