Corrado Oddi sarà il maggiordomo di Chi vuole sposare mia mamma?

Torna sul piccolo schermo Corrado Oddi: sarà nel format di Caterina Balivo Chi vuole sposare mia mamma? Corrado Oddi torna in televisione, in un ruolo del tutto inedito rispetto a quelli interpretati finora ma non per questo meno intrigante. Affascinante e senza tempo. E' infatti il maggiordomo in "Chi vuole sposare mia mamma?", il dating show, condotto da Caterina Balivo, che, dopo il debutto dello scorso 22 giugno, andrà in onda ogni mercoledì, a partire dalle ore 21.30 su TV8 e in diretta streaming sul sito ufficiale di TV8. In una romantica villa, dotata di tutti i comfort e immersa nella natura, mamme single, accompagnate da un figlio o una figlia ormai adulti, conoscono una ...

