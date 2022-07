Coronavirus | oggi in Italia 36 282 nuovi casi e 59 decessi

Pubblicità

mauriziocori1 : RT @RiccardoFortin: Però ci siamo evoluti, oggi il carro ha i Runflat e le luci... #Coronavirus ?? - matteoc1951 : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 36.282 contagiati • 59 morti • 27.590 guariti +12 terapie intensive | +436 ricov… - Frankf1842 : RT @fanpage: #Covid19, il bollettino di oggi, #4luglio - radiolaquila1 : Coronavirus Abruzzo, dati aggiornati al 4 luglio: oggi 1015 nuovi positivi e 297 guariti - irpiniatimes1 : Coronavirus Italia, il bollettino di oggi 4 luglio 2022 #coronavirus #italia #4luglio2022 #Bollettino -

A fronte di 14.230 tamponi effettuati, sono 3.249 i nuovi positivi (22,8%). DATI REGIONALI - i tamponi effettuati: 14.230, totale complessivo: 38.798.150 - i nuovi casi positivi: 3.249 - in terapia ......] Cronaca, volano i contagi: 431 in totale Posted on 10 Novembre 2021 10 Novembre 2021 Author Redazione Sono 431 i nuovi positivi al Covid - 19in Liguria, a fronte di 5.411 tamponi ...Roma, 4 lug. (askanews) - Si avvicina il giorno de 'Il Concertozzo', la festa di 'fine sfiga' in programma il 16 luglio all'Arena Fiera Bergamo, ...Sono 36.282 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 71.947. Le ...