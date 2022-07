Coronavirus | oggi in Italia 36 282 nuovi casi e 59 decessi

(Di lunedì 4 luglio 2022) Sono 36.282 icontagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 71.947. Le vittime sono invece 59, due in più rispetto ...

Gli italiani positivi al coronavirus sono attualmente 1.019.179, in continua crescita negli ultimi giorni. Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 18.805.756 i contagiati dall'inizio della pandemia. Alle 16.00 di oggi, lunedì 4 luglio, si sono registrati 36.282 nuovi positivi al coronavirus rilevati dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Sono 36.282 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 71.947.