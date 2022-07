Coronavirus in Italia | il bollettino del 4 luglio | 36 282 nuovi casi | i morti sono 59

(Di lunedì 4 luglio 2022) Nelle ultime 24 orestati 36.282 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 71.947. I tamponi effettuati129.908 (ieri 262.557). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 27,9% (ieri era al 27,4%).59 i(compresi alcuni riconteggi), 12 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge daldel Ministero della Salute del 4(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Sul fronte dei ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensivain totale 303, con 27 ...

In Italia ci sono 36.282 nuovi casi di coronavirus a fronte di 129.908 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 71.947 con 262.557 test). Nelle ultime 24 ore sono stati 59 i morti. Nella giornata di oggi si registra un aumento dei pazienti ricoverati per Covid sia nei normali reparti sia in quelli in terapia intensiva. Nei reparti ordinari si registra un aumento. Contagi e ricoveri sempre molto elevati, ieri superata quota un milione di positivi ma per gli esperti i casi reali potrebbero essere il triplo