Coronavirus | 36 282 nuovi casi e 59 morti in 24 ore Tasso di positività al 27 | 9%

Pubblicità

Telesardegna : Coronavirus Italia, 36.282 nuovi casi e 59 decessi nelle ultime 24 ore - teleischia : CORONAVIRUS. DATI NAZIONALI 04 LUGLIO, 36.282 NUOVI CONTAGI, 27.590 GUARITI - LaStampa : Coronavirus, il bollettino del 4 luglio: 36.282 nuovi casi, 59 morti - messina_oggi : Covid, 36.282 nuovi casi, 59 i morti nelle ultime 24 oreMILANO (ITALPRESS) - Sono 36.282 i nuovi positivi al Corona… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Oggi in Italia 36.282 nuovi positivi (+46,6% sulla settimana) e 59 morti… -

Qui News Maremma

...per la cura del(1.027,+25). I decessi sono 4 per un totale complessivo di 40.879 dall'inizio della pandemia. Lo ha reso noto la Regione. Covid Italia, bollettino del 4 luglio: 36....ROMA, 04 LUG Sono 36.i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della ... Gli italiani positivi alsono attualmente 1.019.179, in continua ... Covid, nel Grossetano 71 positivi su 282 tamponi There were 282 infections in Incheon, around 30 kilometers west of Seoul. The three areas accounted for 55.7 percent of the total infection cases. Health authorities warned of a virus resurgence as ...ITALIA - L’emergenza Coronavirus è ancora attuale nel territorio italiano e, secondo l’ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la ...