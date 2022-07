Copenaghen, né terrorismo né razzismo dietro al gesto di Noah Esbensen. Tre morti fra cui un russo (video) (Di lunedì 4 luglio 2022) Non ci sono motivazioni razziste né terroristiche ma problemi psichici, assicura la Københavns Politi, la polizia di Copenaghen, dietro al gesto del ventiduenne Noah Esbensen che domenica pomeriggio, alle 17 e 37, armato di un grosso fucile, ha aperto il fuoco nei pressi del centro commerciale Field’s, il più grande della Scandinavia, uccidendo tre persone – un uomo sulla quarantina e due donne – e ferendone gravemente altre tre nel corso di una sparatoria che ha messo in crisi la capitale danese alle prese con la gestione di due eventi concomitanti: il passaggio del Tour de France e il concerto del 28enne Harry Styles, il cantante britannico, già membro della boy band One Direction idolo di torme di ragazzini. Due eventi che avevano attirato a Copenaghen moltissime persone, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 4 luglio 2022) Non ci sono motivazioni razziste né terroristiche ma problemi psichici, assicura la Københavns Politi, la polizia dialdel ventiduenneche domenica pomeriggio, alle 17 e 37, armato di un grosso fucile, ha aperto il fuoco nei pressi del centro commerciale Field’s, il più grande della Scandinavia, uccidendo tre persone – un uomo sulla quarantina e due donne – e ferendone gravemente altre tre nel corso di una sparatoria che ha messo in crisi la capitale danese alle prese con la gestione di due eventi concomitanti: il passaggio del Tour de France e il concerto del 28enne Harry Styles, il cantante britannico, già membro della boy band One Direction idolo di torme di ragazzini. Due eventi che avevano attirato amoltissime persone, ...

