Convertiplano militare si schianta contro la nave anfibia | il video dell' incidente

(Di lunedì 4 luglio 2022) Il filmato pubblicato in questi giorni mostra il terribile schianto di unda trasporto tattico MV - 22 Osprey nell'agosto 2017 che ha ucciso tre marines. Il velivolo stava completando ...

Il filmato pubblicato in questi giorni mostra il terribile schianto di unda trasporto tattico MV - 22 Osprey nell'agosto 2017 che ha ucciso tre marines. Il velivolo stava completando una giornata di esercitazioni sulla costa del Queensland, in Australia, nel corso della giornata di ieri, mercoledì 8 giugno, l'aereostava effettuando un corso ... Quanto all'aereo, si tratterebbe di unda trasporto tattico MV - 22B Osprey