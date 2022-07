Contratto scuola, Pacifico (Anief): “La firma non può arrivare ad agosto, meglio in autunno con 3mila euro di arretrati e 100 euro di aumento mensile” (Di lunedì 4 luglio 2022) "Il record dell'inflazione è all'8,6%, si pensa che a fine anno si superi la media del 10%. Non si è mai registrata negli ultimi 30 anni un'inflazione così e tutti già cominciano a parlare di una crisi che proseguirà anche nei prossimi due o tre anni". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 4 luglio 2022) "Il record dell'inflazione è all'8,6%, si pensa che a fine anno si superi la media del 10%. Non si è mai registrata negli ultimi 30 anni un'inflazione così e tutti già cominciano a parlare di una crisi che proseguirà anche nei prossimi due o tre anni". L'articolo .

Pubblicità

AniefTorino : Contratto scuola, Pacifico (Anief): “La firma non può arrivare ad agosto, meglio in autunno con 3mila euro di arret… - supermax : RT @orizzontescuola: Rinnovo contratto scuola, i sindacati chiedono 300 euro, il governo ne darà 50 netti. Gli ultimi aggiornamenti https:/… - Majden3 : RT @pigiatasti: Io sono vecchia scuola, lavoro per vivere. C'è un contratto per cui io ti do' le mie competenze e il mio tempo e tu mi dai… - AniefTorino : Anief su La Città News - Rinnovo contratto scuola, il 6 luglio tavolo dedicato al personale ATA. Cosa c’è da sapere - CorriereUniv : #iusscholae: anche nel #Governo le prime voci contrarie. 'Priorità adesso è il rinnovo del #contratto dei #docenti.… -