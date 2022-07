Conte-Draghi, balla l'orario dell'incontro. M5s diviso sul governo: le posizioni dei big (Di lunedì 4 luglio 2022) L'incontro fra Mario Draghi e Giuseppe Conte fissato oggi per le 16 balla. Il premier sta volando a Canazei dove è stata allestita la centrale operativa che sta coordinando le operazioni di soccorso e ricerca a seguito del crollo sulla Marmolada. Insieme a lui il capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio e il governatore del Veneto Luca Zaia. Al momento il faccia a faccia non è stato rinviato, ma da Palazzo Chigi fanno sapere che "ora siamo concentrati su Canazei". Tanto che alle 18 è stato fissato un consiglio dei ministri per deliberare lo stato d’emergenza per la siccità nelle aree maggiormente colpite. Alle 12 però si riunirà il Consiglio nazionale del M5s, la direzione dei grillini che dovrà concordare con Conte la linea da tenere davanti al presidente del Consiglio. Il capo ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 4 luglio 2022) L'fra Marioe Giuseppefissato oggi per le 16. Il premier sta volando a Canazei dove è stata allestita la centrale operativa che sta coordinando le operazioni di soccorso e ricerca a seguito del crollo sulla Marmolada. Insieme a lui il capoa Protezione civile, Fabrizio Curcio e il governatore del Veneto Luca Zaia. Al momento il faccia a faccia non è stato rinviato, ma da Palazzo Chigi fanno sapere che "ora siamo concentrati su Canazei". Tanto che alle 18 è stato fissato un consiglio dei ministri per deliberare lo stato d’emergenza per la siccità nelle aree maggiormente colpite. Alle 12 però si riunirà il Consiglio nazionale del M5s, la direzione dei grillini che dovrà concordare conla linea da tenere davanti al presidente del Consiglio. Il capo ...

