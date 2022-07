Consob | Renzi | ' prima Savona va a casa | meglio è'

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "È sui giornali di oggi la notizia che qualcuno vorrebbe far dimettere il Presidente della. A chi mi dice: 'Ma non ci sono ragioni per farglielo fare', vorrei ricordare la pagina de 'Il Mostro' in cui si racconta – nel silenzio generale – di comeabbia definito questo Paese un Paese in cui si vive un clima dittatoriale. E questo dovrebbe fare il garante per gli investitori stranieri?va aè. Ed è uno scandalo che nessuno lo dica. Io l'ho scritto con la consueta capacità di farmi nuovi amici ma oggi che finalmente se ne parla voglio urlarlo: quandosi dimetterà dalla, sarà comunque troppo tardi". Così Matteonella enews.

