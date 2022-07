Consob | Matteo Renzi scarica Paolo Savona | ' Quando si dimetterà sarà sempre troppo tardi'

Pubblicità

GiuseppeTalami : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Renzi ha attaccato duramente Paolo Savona, presidente della. Nella sua consueta rubrica Enews, l'ex Pd ha invocato le dimissioni dell'ex candidato al ministero dell'Economia del primo ...Io l'ho scritto con la consueta capacità di farmi nuovi amici ma oggi che finalmente se ne parla voglio urlarlo: quando Savona si dimetterà dalla, sarà comunque troppo tardi". Così..."Vorrei ricordare questa pagina de Il Mostro. Quella in cui si racconta - nel silenzio generale - di come Savona abbia definito questo Paese un Paese in cui si vive un clima dittatoriale”.Io l’ho scritto con la consueta capacità di farmi nuovi amici ma oggi che finalmente se ne parla voglio urlarlo: quando Savona si dimetterà dalla Consob, sarà comunque troppo tardi". Così Matteo Renzi ...