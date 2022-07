Concorsi scuola | a che punto siamo? Luglio il mese dei ruoli e agosto quello delle supplenze GPS | quando si scioglie la riserva

(Di lunedì 4 luglio 2022), si raccolgono i primi frutti. Obiettivo: avere le graduatorie entro il 20per lo scioglimento dellain prima fascia GPS e comunque in tempo utile per le immissioni in ruolo 2022/23. Ordinario infanzia e primaria, ordinario secondaria, nuovo STEM, concorso ed. motoria alla primaria, straordinario bis per docenti con servizio. Tante opportunità. L'articolo .

Pubblicità

CaleEuropaEdic : Anche se in questo momento le scuole sono chiuse ricorda che, se sei un #alunno della #scuola primaria o secondaria… - Abrams_BS : @orizzontescuola beh, che al @MIsocialTW abbiano assunto (forse con regolari concorsi) dei ritardati mentali, ce ne… - ProDocente : Concorsi scuola, saranno annuali. Addio alle crocette, tornano le risposte aperte. Possibile prova preselettiva. Le… - Vittori48044829 : RT @orizzontescuola: Concorsi scuola, saranno annuali. Addio alle crocette, tornano le risposte aperte. Possibile prova preselettiva. Le no… - orizzontescuola : Concorsi scuola, saranno annuali. Addio alle crocette, tornano le risposte aperte. Possibile prova preselettiva. Le… -

Orizzonte Scuola

487/1994 suipubblici . Per assicurare la piena attuazione degli interventi di transizione ... Viene rafforzata con misure specifiche laNazionale dell'Amministrazione (Sna) , con ...annuali per reclutare con costanza il personale, aprendo più rapidamente le porte ai ... Questi i tre perni delle riforme approvate per la. La formazione iniziale e l'abilitazione Con la ... Concorsi scuola, saranno annuali. Addio alle crocette, tornano le risposte aperte. Possibile prova preselettiva. Le novità Concorsi annuali per reclutare con costanza il personale, aprendo più rapidamente le porte ai giovani ed evitando il formarsi di nuovo precariato.Sta per essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la riforma del reclutamento e della formazione dei docenti, inserita nel Decreto-legge n.36 sull’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilien ...