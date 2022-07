Concerto abusivo | Sucarelli | è guerra tra Salmo e Selvaggia Lucarelli | cosa si sono detti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 4 luglio 2022), come tutti sapranno bene ormai, non è una che le cose le manda a dire. Proprio nelle ultime ore, la giornalista è stata protagonista di una lite via social con il rapper, e la donna lo avrebbe addirittura accusato di offese sessiste. Scopriamo insiemeè successo.è uno dei rapper più famosi dello scenario musicale italiano. Classe 1984, Maurizio Pisciottu (questo è il suo vero nome) è riuscito nel corso degli anni a farsi apprezzare e ad avviare una brillante carriera. Una carriera che gli ha dato enormi soddisfazioni, anche se di recente l'artista non ha passato uno dei periodi più felici dal punto di vista professionale. Il suo ultimo album, infatti, non ha riscosso molto successo, e una serie di sfortunati eventi hanno reso la vita del rapper ancora più ...