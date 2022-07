Commercio e artigiani, la carenza di lavoratori sfiora anche il 50% (Di lunedì 4 luglio 2022) Lo scenario Nel terziario l’assenza degli stagionali riguarda un dipendente su tre, mentre l’edilizia tocca percentuali di personale anche maggiori. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 4 luglio 2022) Lo scenario Nel terziario l’assenza degli stagionali riguarda un dipendente su tre, mentre l’edilizia tocca percentuali di personalemaggiori.

Pubblicità

romi_andrio : RT @webecodibergamo: Nel terziario l’assenza degli stagionali riguarda un dipendente su tre, mentre l’edilizia tocca percentuali di persona… - webecodibergamo : Nel terziario l’assenza degli stagionali riguarda un dipendente su tre, mentre l’edilizia tocca percentuali di pers… - FilippoArosio : @Gioia42967019 @LaPiramide__ @MagisterZatta Non varia a seconda del tipo attività: tipo artigiani, professionisti,… - Gianni_CGP : @sonia172505 Quanti operai, artigiani, produttori di materiali vari hanno collaborato alla costruzione, questo si chiama lavoro o commercio - SettenewsWeb : Entrano in vigore da giovedì 30 giugno le nuove regole previste dal decreto PNRR, per il settore del commercio, ma… -