Come salvare i risparmi degli italiani che stagnano nei conti correnti (Di lunedì 4 luglio 2022) I risparmiatori italiani amano la liquidità, sono sempre pronti a depositare i loro soldi sul conto corrente e lasciarli lì per i momenti di necessità. Il tasso di risparmio delle famiglie del nostro Paese è tradizionalmente alto, tra i più alti d’Europa, e il quadro economico degli ultimi due decenni di certo non ha aiutato a cambiare questo aspetto. Dalla crisi economica degli anni Duemila, la propensione al risparmio ha registrato una crescita ininterrotta, con i depositi bancari che oggi risultano cresciuti del 48% rispetto alla fine del 2010. Poi è arrivato il Covid-19 e la propensione al risparmio è aumentata ancora: +7,4 punti tra il 2019 e il 2020. In totale, nel biennio di pandemia 2020-2021 i risparmi delle famiglie sono aumentati di 130 ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 4 luglio 2022) Iatoriamano la liquidità, sono sempre pronti a depositare i loro soldi sul conto corrente e lasciarli lì per i momenti di necessità. Il tasso dio delle famiglie del nostro Paese è tradizionalmente alto, tra i più alti d’Europa, e il quadro economicoultimi due decenni di certo non ha aiutato a cambiare questo aspetto. Dalla crisi economicaanni Duemila, la propensione alo ha registrato una crescita ininterrotta, con i depositi bancari che oggi risultano cresciuti del 48% rispetto alla fine del 2010. Poi è arrivato il Covid-19 e la propensione alo è aumentata ancora: +7,4 punti tra il 2019 e il 2020. In totale, nel biennio di pandemia 2020-2021 idelle famiglie sono aumentati di 130 ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : messicani, quelli che giocano a pallone non a football. Eppure di messicano non ne vedi uno per migliaia di km. Inc… - top57cl : Chiedo agli esperti di Twitter, come si fa a salvare i video che vengono postati? Grazie. - Rokketto1 : RT @YoungGanesha: @jacoposalsi Sono anni che gente come Messner ci racconta di come quel tipo di turismo vada ripensato. Per salvare quattr… - il_rover : @Mion3Luca Luca hai ragione. Purtroppo siamo in pochi ad essere virtuosi. Ma come per la pandemia alla fine saranno… - mauri48aho : CARO CONTE, ECCO COME SALVARE DAVVERO L'ITALIA ? VALERIO MALVEZZI -