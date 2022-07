Come passare il tempo in spiaggia? (Di lunedì 4 luglio 2022) In vacanza ormai tutti amiamo scattare infinite fotografie dei paesaggi, dei luoghi di interesse che visitiamo, dei piatti che gustiamo e di ogni scorcio che colpisce la nostra attenzione. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) In vacanza ormai tutti amiamo scattare infinite fotografie dei paesaggi, dei luoghi di interesse che visitiamo, dei piatti che gustiamo e di ogni scorcio che colpisce la nostra attenzione. su Donne Magazine.

Pubblicità

AliprandiJacopo : #Zaniolo viene fatto passare da qualcuno come un bad boy. Sciocchezza. I bad boys non si allenano, non hanno appli… - krudesky : RT @Giusepp73435001: @andreaalpini3 @nucciogatto Invece di togliergli il figlio non potevano aiutarla economicamente,come mai non ha il r… - Bea_Ravenclaw : Sincera? Disappointed but not surprised. Da capire comunque come fa a far ridere una 'battuta' del genere, visto c… - feliciadelsol : @IlariaBifarini Magari, come tanti, s’ è rotto i coglioni di vedersi passare le scempiaggini che scrivi ?? - Psi0_ : @Luissss97 @eltecatito_ e tu dove hai sentito che io ho detto fenomeno? Letteralmente scritto che preferirei CDK, s… -