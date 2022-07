Cocaina per un milione sepolta sui monti Lattari nel Napoletano (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Trentacinque chili e mezzo di Cocaina, dal valore al dettaglio di un milione di euro, sono stati trovati dai carabinieri sotterrati sui monti Lattari, a ridosso del comune di Gragnano (Napoli). La droga era compattata in sacchetti di cellophane e raccolta in barili di plastica, in atmosfera protetta per lasciare inalterate le proprietà dello stupefacente. Con la coca anche 20 chili di marijuana già essiccata. Il sequestro è avvenuto durante l’operazione “Green Life” che i Carabinieri stanno svolgendo a ridosso delle pendici dei Lattari, promontori verdi che sovrastano la costiera sorrentina: una conformazione geografica che offre alla criminalità rifugi per droga e armi quasi impossibili da scovare e raggiungere. A supportare nei controlli i carabinieri locali anche ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Trentacinque chili e mezzo di, dal valore al dettaglio di undi euro, sono stati trovati dai carabinieri sotterrati sui, a ridosso del comune di Gragnano (Napoli). La droga era compattata in sacchetti di cellophane e raccolta in barili di plastica, in atmosfera protetta per lasciare inalterate le proprietà dello stupefacente. Con la coca anche 20 chili di marijuana già essiccata. Il sequestro è avvenuto durante l’operazione “Green Life” che i Carabinieri stanno svolgendo a ridosso delle pendici dei, promontori verdi che sovrastano la costiera sorrentina: una conformazione geografica che offre alla criminalità rifugi per droga e armi quasi impossibili da scovare e raggiungere. A supportare nei controlli i carabinieri locali anche ...

