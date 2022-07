“Ciuri Ciuri”: storia, testo, traduzione e significato della canzone siciliana più amata (Di lunedì 4 luglio 2022) Quando parliamo di Ciuri Ciuri, facciamo riferimento a una melodia allegra, che fa venire voglia di ballare. Il titolo, tradotto, significa “Fiori Fiori”. Esistono davvero molte versioni, cantante da numerosi artisti, con i testi che possono variare da un’area geografica all’altra. A seconda dei dialetti, la parola “çiuri” può diventare anche “sCiuri”. La versione originale, però, è di Francesco Paolo Frontini, famoso compositore e direttore d’orchestra catanese, che la scrisse nel 1833. Il brano, nel tempo, è stato reinterpretato da molti artisti, come Fiorello, Mina (in Extra Mina Vol. 1 e Signori… Mina! vol. 3), o Roy Paci & Aretuska in (Tuttapposto), nonché da Otello Profazio noto cantautore calabrese. Nel 1964 Gabriella Ferri e Luisa De Santis ne hanno inciso una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) Quando parliamo di, facciamo riferimento a una melodia allegra, che fa venire voglia di ballare. Il titolo, tradotto, significa “Fiori Fiori”. Esistono davvero molte versioni, cantante da numerosi artisti, con i testi che possono variare da un’area geografica all’altra. A seconda dei dialetti, la parola “çiuri” può diventare anche “s”. La versione originale, però, è di Francesco Paolo Frontini, famoso compositore e direttore d’orchestra catanese, che la scrisse nel 1833. Il brano, nel tempo, è stato reinterpretato da molti artisti, come Fiorello, Mina (in Extra Mina Vol. 1 e Signori… Mina! vol. 3), o Roy Paci & Aretuska in (Tuttapposto), nonché da Otello Profazio noto cantautore calabrese. Nel 1964 Gabriella Ferri e Luisa De Santis ne hanno inciso una ...

