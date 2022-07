Cittadinanza, ora Salvini minaccia: 'Se la sinistra insiste, vedrà di che pasta è fatta la Lega' (Di lunedì 4 luglio 2022) Matteo Salvini alza il tiro. Il leader della Lega, in pieno clima elettorale, ha attaccato duramente gli alleati di governo sulle proposte di Ius Scholae, Legalizzazione delle droghe leggere e Ddl Zan. Leggi su globalist (Di lunedì 4 luglio 2022) Matteoalza il tiro. Il leader della, in pieno clima elettorale, ha attaccato duramente gli alleati di governo sulle proposte di Ius Scholae,lizzazione delle droghe leggere e Ddl Zan.

Pubblicità

matteosalvinimi : Se la sinistra insiste con droga libera, cittadinanza facile e ddl Zan, faremo vedere di che pasta è fatta la Lega.… - DSantanche : Basta bugie @EnricoLetta! Chi dice no a #iusscholae non è razzista ma non vuole regalare cittadinanza che va merita… - SaveChildrenIT : Nelle scuole ci sono 877 mila alunni/e con cittadinanza non italiana. Quanto dovranno aspettare ancora per vedere r… - Profilo3Marco : RT @matteosalvinimi: Se la sinistra insiste con droga libera, cittadinanza facile e ddl Zan, faremo vedere di che pasta è fatta la Lega. Or… - FulviaFrongia : RT @LegaSalvini: Antonio Maria Rinaldi: Se la sinistra insiste con droga libera, la cittadinanza facile e il ddl Zan, faremo vedere di che… -