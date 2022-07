Cile, l'azienda gli addebita 330 volte lo stipendio: lui incassa e scappa (Di lunedì 4 luglio 2022) In un primo tempo l'uomo si era detto propenso a restituire la cifra ma al momento di fare il bonifico ha mandato la lettera di dimissioni ed è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 4 luglio 2022) In un primo tempo l'uomo si era detto propenso a restituire la cifra ma al momento di fare il bonifico ha mandato la lettera di dimissioni ed è ...

