Ciclismo | Bernal sempre più vicino alla guarigione | obiettivo Vuelta? - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Già da qualche settimanaè tornato ad allenarsi in bicicletta e in salita, ma è arrivata anche la buona notizia della convocazione da parte della Ineos per il ritiro in quota in vista della ...Lo attendono venti giorni preziosi in cui mettere chilometri nelle gambe al fianco, tra gli altri, di Pavel Sivakov, Laurens De Plus ed Ethan Hayter, ciclisti di primo piano che quasi certamente ...El colombiano Egan Bernal está muy cerca de volver a la competición tras el accidente que sufrió durante la pretemporada de Ineos en Colombia. Ahora después de meses de una dura reparación, el corredo ...Bologna, 4 luglio 2022 - Egan Bernal punta la Vuelta di Spagna, e sarebbe una sorta di miracolo. Lo scalatore colombiano, vittima di un grave incidente in allenamento a gennaio, ha rischiato la vita e ...