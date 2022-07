Cia Fvg | bene Decreto Agrisolare in Gazzetta per spingere fotovoltaico su tetti agricoli

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 4 luglio 2022) «Gli agricoltori e gli allevatori del Friuli VG sono pronti a cogliere tutte le opportunità del PNRR per accrescere il loro contributo alla transizione verde ed energetica, aumentando la sostenibilità del settore e concorrendo all’ulteriore sviluppo delle rinnovabili nei loro territori». Così Franco Clementin, presidente di Cia Fvg -Agricoltori Italiani commenta la pubblicazione inUfficiale delda complessivi 1,5 miliardi di euro, che dà finalmente il via libera agli investimenti per l’installazione di pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale. Per Cia Fvg, si tratta di un’occasione irripetibile per incrementare l’efficienza energetica del comparto, senza erodere minimamente i terrenidestinati alle ...