"Ci siamo salvati così". Tragedia della Marmolada, il racconto di una guida (Di lunedì 4 luglio 2022) Tragedia Marmolada, il racconto di una guida all'Ansa. A quasi 24 ore dal disastro sono 22 i dispersi finora accertati e 7 i morti. Continuano intanto le operazioni di identificazione. "Tra i dispersi la maggior parte sono veneti e trentini, mentre tra gli stranieri ci sono cittadini nazionalità ceca", dicono fonti dei Carabinieri di Trento all'Adnkronos. Ma il numero dei morti provocati dalla valanga potrebbe essere molto più alto rispetto alle vittime accertate finora. "Temo che le vittime aumentino almeno del doppio se non del triplo visto il numero dei dispersi e il fatto che siano rimaste parcheggiate 16 auto", ha detto all'Adnkronos il procuratore di Trento, Sandro Raimondi."La prima cosa da fare in questo momento è l'identificazione delle vittime che non sarà facile, servirà l'esame del dna", hanno spiegato.

