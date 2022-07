Chirico attacca Gnonto | “Parla male della Juventus e piange come un perfetto interista”

Pubblicità

Sportevai.it

Ecco le considerazioni diIl Palermo in completo rosaneroda destra verso sinistra. Padova in completo bianco con motivi rossi. ORE 21.07 - Lello Analfino in campo per cantare l'inno del Palermo insieme a tutto lo ... Chirico attacca Gnonto: È l'interista perfetto | Top News I cookie tecnici sono necessari a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare c ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...