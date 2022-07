Chicago | spari durante la parata del 4 luglio | 5 morti e 31 feriti Caccia al killer | ha 20 anni | era su un tetto

(Di lunedì 4 luglio 2022) Era una giornata di sole e festa, si è trasformata in una tragedia. Un uomo ha aperto il fuoco sula folla che partecipava ad unadel 4alla periferia...

... un sobborgo a nord di, durante una parata del 4 luglio . Ne ha dato notizia la polizia ... ora locale) sono stati uditi ripetutiche hanno costretto gli spettatori a una precipitosa fuga ...Il racconto dei testimoni "All'inizio pensavo fossero i fuochi d'artificio, non avevo capito che fossero" ha raccontato alla Cnn una testimone della sparatoria alla periferia nord di. "...Sono almeno 6 i morti e 31 i feriti per la sparatoria avvenuta durante la parata del 4 luglio 2022, per celebrare l'indipendenza americana. A Chigaco è caccia all'uomo. Secondo i media locali, la poli ...Gli spari hanno interrotto la manifestazione ad Highland Park. Centinaia di partecipanti, alcuni insanguinati, sono fuggiti lasciando dietro di sé passeggini, coperte e altri oggetti ...