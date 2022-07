(Di lunedì 4 luglio 2022) Cinquee ventisei. È questo il tragico bilancio della sparatoria avvenuta oggi Highland Park, nella zona nord dilaper i festeggiamenti per...

Pubblicità

Gazzettino : Chicago, spari durante la parata del 4 luglio: 5 morti e 26 feriti. Caccia al killer: ha 20 anni, era su un tetto - Marilenapas : RT @RaiNews: Sparatoria a Chicago durante le celebrazioni del 4 luglio. Nel video si possono udire gli spari, confermati da diversi testimo… - RaiNews : Sparatoria a Chicago durante le celebrazioni del 4 luglio. Nel video si possono udire gli spari, confermati da dive… - SfigaCatrame : USA, sparatoria alla parata del 4 luglio a #Chicago. No spari no party. -

Diversi testimoni hanno raccontato al giornale di avere udito. Centinaia di partecipanti, ..., sparatoria durante parata del 4 luglio: il momento dell'attacco e la fuga delle persone"All'inizio pensavo fossero i fuochi d'artificio, non avevo capito che fossero". Lo ha raccontato alla Cnn una testimone della sparatoria alla periferia nord di. "Poi ho iniziato a ...Cinque morti e ventisei feriti. È questo il tragico bilancio della sparatoria avvenuta oggi Highland Park, nella zona nord di Chicago, durante la parata per i festeggiamenti ...16 i feriti. La polizia sta perlustrando la zona di Highland Park, alla periferia nord della città, per cercare il killer.