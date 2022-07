Chicago P D trama episodi 4 luglio 2022 su Italia 1

Leggi su cubemagazine

(Di lunedì 4 luglio 2022)P.D.2021. Arriva su1 lunedì 4l’ottava stagione della serie tv per la prima volta in chiaro. Ecco di seguitoe anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICAP.D.stagione 8o 13 Bambole scacciapensieri. In questa puntata, l’Intelligence si trova a indagare sull’omicidio di una donna incinta. Un caso delicato, soprattutto per Kim Burgess (Marina Squerciati) che, come ricordiamo, ha perso il bambino che aspettava durante un’indagine e ha da poco deciso di prendere in affidamento una ragazzina, Makayla. E a proposito di Makayla, Kim si trova ora davanti a un’importante decisione che, ne siamo certi, avrà un ...