Chicago: 6 morti e 31 feriti alla parata del 4 luglio. Il killer ha sparato da un tetto. E’ caccia all’uomo (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono almeno 6 i morti e 31 i feriti per la sparatoria avvenuta durante la parata del 4 luglio 2022, per celebrare l'indipendenza americana. A Chigaco è caccia all'uomo. Secondo i media locali, la polizia sta pattugliando la zona alla caccia del killer, mentre ha avvertito gli abitanti di stare lontani dall'area della sparatoria L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 4 luglio 2022) Sono almeno 6 ie 31 iper laria avvenuta durante ladel 42022, per celebrare l'indipendenza americana. A Chigaco èall'uomo. Secondo i media locali, la polizia sta pattugliando la zonadel, mentre ha avvertito gli abitanti di stare lontani dall'area dellaria L'articolo proviene da Firenze Post.

