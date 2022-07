Chi è Maria Soave, conduttrice di Unomattina estate? Ha un marito? Ha figli? (Di lunedì 4 luglio 2022) Al timone del programma Rai ‘Uno Mattina estate’, assieme a Massimiliano Ossini vi è Maria Soave. Giornalista del Tg 1, andiamo a scoprire meglio chi è la conduttrice. Chi è Maria Soave Maria Soave, conduttrice di ‘Uno Mattina estate’ su Rai 1 è nata a Potenza, in Basilicata, il 18 agosto del 1976. Quindi, ha quasi 46 anni ed è del segno zodiacale del Leone. Maria ha avuto come obiettivo quello di diventare una giornalista e per raggiungere questo traguardo si è laureata a Perugia in Lettere Classiche. Sempre nel capoluogo umbro ha frequentato la scuola di giornalismo radiotelevisivo. La sua carriera da giornalista professionista ha inizio nel 2003. Nel corso degli anni ha collaborato con diverse ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 4 luglio 2022) Al timone del programma Rai ‘Uno Mattina’, assieme a Massimiliano Ossini vi è. Giornalista del Tg 1, andiamo a scoprire meglio chi è la. Chi èdi ‘Uno Mattina’ su Rai 1 è nata a Potenza, in Basilicata, il 18 agosto del 1976. Quindi, ha quasi 46 anni ed è del segno zodiacale del Leone.ha avuto come obiettivo quello di diventare una giornalista e per raggiungere questo traguardo si è laureata a Perugia in Lettere Classiche. Sempre nel capoluogo umbro ha frequentato la scuola di giornalismo radiotelevisivo. La sua carriera da giornalista professionista ha inizio nel 2003. Nel corso degli anni ha collaborato con diverse ...

