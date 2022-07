Chi è Luciano, esterno del San Paolo che fa impazzire la Juventus (Video) (Di lunedì 4 luglio 2022) Il calcio brasiliano ha sempre avuto grandi talenti che magari sono sbocciati in ritardo, con Luciano che è uno di questi casi di primo piano. Ci sono stati davvero molti giocatori in Brasile che in questi anni sono cresciuti in maniera davvero esponenziale, tanto è vero che hanno potuto mettersi in mostra sempre di più come dei veri e propri talenti assoluti, con l’esterno del San Paolo Luciano che però è cresciuto davvero molto tardi, considerando infatti come ormai abbia già 29 anni, ma in questa stagione è stata dimostrato a tutti gli effetti di poter essere uno dei migliori elementi di tutto il Brasileirao, per questo motivo anche la Juventus ha messo in maniera importante gli occhi su di lui. LaPresseNon è mai troppo tardi per diventare dei grandissimi campioni, tanto è vero che molti giocatori ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 4 luglio 2022) Il calcio brasiliano ha sempre avuto grandi talenti che magari sono sbocciati in ritardo, conche è uno di questi casi di primo piano. Ci sono stati davvero molti giocatori in Brasile che in questi anni sono cresciuti in maniera davvero esponenziale, tanto è vero che hanno potuto mettersi in mostra sempre di più come dei veri e propri talenti assoluti, con l’del Sanche però è cresciuto davvero molto tardi, considerando infatti come ormai abbia già 29 anni, ma in questa stagione è stata dimostrato a tutti gli effetti di poter essere uno dei migliori elementi di tutto il Brasileirao, per questo motivo anche laha messo in maniera importante gli occhi su di lui. LaPresseNon è mai troppo tardi per diventare dei grandissimi campioni, tanto è vero che molti giocatori ...

