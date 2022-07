Charlotte Casiraghi sfida Charlene di Monaco | l’abito svela la lingerie e lascia senza fiato

Leggi su dilei

(Di lunedì 4 luglio 2022)è stata la protagonista del Jumping International di Montecarlo, dove ha letteralmente dominato la scena con dei cambi di look sensazionali, facendo totalmente dimenticare l’asdidioscuradinon poteva mancare a uno dei più importanti appuntamenti del mondo equestre, lei che fin da bambina ha gareggiato con successo e che ha sfruttato questa dote anche durante la settimana della moda di Parigi dove ha sfilato per Chanel in sella a un cavallo. Dunque, la splendida figlia di Carolina diè tornata per un weekend a Montecarlo, giusto il tempo per oscurare totalmente la zia acquisita, ...