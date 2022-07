Charlize Theron, a Trieste per The Old Guard 2 (Di lunedì 4 luglio 2022) La star hollywoodiana, Charlize Theron, questa mattina è stata paparazzata a Trieste durante le riprese di The Old Guard 2. Nel cast del sequel Netflix, tra gli altri, anche Chiwetel Ejiofor, Uma Thurman e l’italiano Luca Marinelli. Quest’ultimi attesi in città nei prossimi giorni. Charlize Theron, di nuovo protagonista dell’action movie Netflix Photo Credits: La RepubblicaSi accende il cinema in Friuli Venezia Giulia con le riprese del sequel Netflix: “The Old Guard 2“, action movie il cui primo capitolo risale a due anni fa. Oltre all’interprete sudafricana, Charlize Theron, in città nei prossimi giorni sono attesi anche il nostrano Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot e Non essere Cattivo) e la diva tarantiniana Uma ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 luglio 2022) La star hollywoodiana,, questa mattina è stata paparazzata adurante le riprese di The Old2. Nel cast del sequel Netflix, tra gli altri, anche Chiwetel Ejiofor, Uma Thurman e l’italiano Luca Marinelli. Quest’ultimi attesi in città nei prossimi giorni., di nuovo protagonista dell’action movie Netflix Photo Credits: La RepubblicaSi accende il cinema in Friuli Venezia Giulia con le riprese del sequel Netflix: “The Old2“, action movie il cui primo capitolo risale a due anni fa. Oltre all’interprete sudafricana,, in città nei prossimi giorni sono attesi anche il nostrano Luca Marinelli (Lo chiamavano Jeeg Robot e Non essere Cattivo) e la diva tarantiniana Uma ...

