Centro: Toti, 'sabato a Roma prima convention nazionale 'Italia al centro'' (Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - “Amiche e amici, sabato 9 luglio dalle 10 vi aspetto tutti all'Auditorium Antonianum di Roma per la prima convention nazionale di Italia al centro! Sindaci, amministratori locali, parlamentari, ministri e leader politici arriveranno da tutta Italia per confrontarsi sui temi al centro dell'agenda politica. Ripartiamo dal buon governo, da una classe dirigente seria, preparata, refrattaria agli slogan e alle ricette semplicistiche, per costruire il futuro del Paese, con idee concrete, capacità di decisione e cultura di Governo. Mettiamo insieme l'Italia al centro: vi aspetto tutti!”. Lo scrive sulle sue pagine ... Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022), 4 lug. (Adnkronos) - “Amiche e amici,9 luglio dalle 10 vi aspetto tutti all'Auditorium Antonianum diper ladial! Sindaci, amministratori locali, parlamentari, ministri e leader politici arriveranno da tuttaper confrontarsi sui temi aldell'agenda politica. Ripartiamo dal buon governo, da una classe dirigente seria, preparata, refrattaria agli slogan e alle ricette semplicistiche, per costruire il futuro del Paese, con idee concrete, capacità di decisione e cultura di Governo. Mettiamo insieme l'al: vi aspetto tutti!”. Lo scrive sulle sue pagine ...

Pubblicità

yajamer : RT @CampioneOmaggio: Il nuovo #Centro, insieme per il 5%... Calenda, Letta, Renzi, Tabacci, Casini, Toti, Grillo, Lupi, Di Maio, Mastella ??… - salvini_giacomo : @FCianfanelli Esiste ancora formalmente ma politicamente vale zero. Basti pensare che, oltre alla questione del gru… - DaniloApriglian : Come dice un mio caro amico: Renzi, Calenda, di Maio, Toti,… hanno dimostrato una grande verità. In centro c’è traf… - DaniloApriglian : Renzi, Calenda, Di Maio, Toti, … Un tempo il centro era lo spazio politico dei moderati e liberali. Oggi è diventat… - Paolomalta : Un po' come avere Elio Vito e Toti nel centro destra -