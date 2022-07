Ceceni contro l’Italia, “ucciso un mangia-pasta”. Il caso (Di lunedì 4 luglio 2022) “Poteva rimanersene seduto nel suo Stato di pasta, sorseggiando bevande fredde con una cannuccia, reagendo con indignazione a tutto ciò che è russo”. Si fa beffe dell’Italia Ramzan Kadyrov, comandante dei Ceceni, tra i generali più fidati di Vladimir Putin. Con questo epitaffio sul suo canale Telegram – 2,5 milioni di iscritti – annuncia la morte per mano delle sue milizie con la doppia nazionalità ucraina e italiana. Oleh Slobodyan, 32 anni, originario di Khmelnytskyi, città capoluogo dell’omonima regione nel Nord-Ovest del Paese, sarebbe stato ucciso in azione nel corso dei combattimenti nel Donbas. Probabilmente tra Severodonetsk e Lysichansk, l’ultimo avamposto conteso della regione di Lugansk occupato negli scorsi giorni da un battaglione dei Ceceni. A dare annuncio del decesso del “cittadino ... Leggi su formiche (Di lunedì 4 luglio 2022) “Poteva rimanersene seduto nel suo Stato di, sorseggiando bevande fredde con una cannuccia, reagendo con indignazione a tutto ciò che è russo”. Si fa beffe delRamzan Kadyrov, comandante dei, tra i generali più fidati di Vladimir Putin. Con questo epitaffio sul suo canale Telegram – 2,5 milioni di iscritti – annuncia la morte per mano delle sue milizie con la doppia nazionalità ucraina e italiana. Oleh Slobodyan, 32 anni, originario di Khmelnytskyi, città capoluogo dell’omonima regione nel Nord-Ovest del Paese, sarebbe statoin azione nel corso dei combattimenti nel Donbas. Probabilmente tra Severodonetsk e Lysichansk, l’ultimo avamposto conteso della regione di Lugansk occupato negli scorsi giorni da un battaglione dei. A dare annuncio del decesso del “cittadino ...

