C’è un posto in Italia dove fare l’aperitivo in tenda guardando il tramonto

C'è un posto magico in Italia dove è possibile godersi un aperitivo in tenda mentre si guarda il tramonto. Ecco dov'è questo straordinario luogo, da visitare almeno una volta nella vita. Per godersi il tramonto circondati dalla natura in una tenda del tutto simile a quella degli Indiani d'America basta recarsi a Rio del Sol, un'azienda agricola situata tra Forlì e Faenza. In questo luogo ricco di fascino è possibile godersi un aperitivo rilassante a base di prodotti locali raccolti da un orto di proprietà dell'azienda agricola. Si tratta, inoltre, di un luogo facilmente raggiungibile in auto ed è possibile usufruire di un ampio parcheggio. Impossibile non restare ammaliati dalla pace e dai colori del luogo, immerso nelle colline che circondano Faenza e Forlì.

